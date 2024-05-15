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BIO NATURELL ШАМПУНЬ 946 мл Coconut Oil & Omega - Харьков (878194) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
116,29
Экономия: -20,00 грн
96,29 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (2)
104,19
Экономия: -9,05 грн
95,14 грн
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (1)
140,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шостка, ул. Рабочая, 13
Всего: упаковка (1)
119,73
Экономия: -21,51 грн
98,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шостка, ул. Свободы, 22
Всего: упаковка (1)
116,61
Экономия: -18,25 грн
98,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
Всего: упаковка (1)
106,78
Экономия: -10,18 грн
96,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
108,54
Экономия: -12,64 грн
95,90 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 55 мин
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Всего: упаковка (1)
87,50
Экономия: -2,62 грн
84,88 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом