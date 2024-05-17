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INTERAPOTHEK ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 500 мл против выпадения волос - Запорожье (765916) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
243,15
Экономия: -44,72 грн
198,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
268,26
Экономия: -22,05 грн
246,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
274,91
Экономия: -9,91 грн
265,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
282,20
Экономия: -17,20 грн
265,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
279,20
Экономия: -14,20 грн
265,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
266,33
Экономия: -27,83 грн
238,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
270,03
Экономия: -33,59 грн
236,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 46 мин
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (2)
248,78
Экономия: -40,87 грн
207,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 46 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
273,32
Экономия: -34,82 грн
238,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 46 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
279,44
Экономия: -37,76 грн
241,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
272,65
Экономия: -39,29 грн
233,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
163,77 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
216,17 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
206,35 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
206,35 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом