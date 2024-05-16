К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Харьков, просп. Героев Харькова, 256 Всего: упаковка (1) 281,06 Экономия: -35,14 грн 245,92 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 23 мин График работы Одесса, просп. Добровольского, 139 Всего: упаковка (2) 245,57 Экономия: -37,66 грн 207,91 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 23 мин График работы Одесса, ул. Сахарова Академика, 24 Всего: упаковка (2) 272,99 Экономия: -36,55 грн 236,44 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 23 мин График работы Запорожье, ул. Энтузиастов, 3 Всего: упаковка (1) 279,60 Экономия: -14,60 грн 265,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 23 мин График работы Одесса, ул. Жуковского, 42/46 Всего: упаковка (2) 267,59 Экономия: -29,09 грн 238,50 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 23 мин График работы Запорожье, просп. Соборный, 147 Всего: упаковка (1) 224,15 Экономия: -44,37 грн 179,78 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 23 мин График работы Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6 Всего: упаковка (1) 273,03 Экономия: -8,03 грн 265,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 42 Всего: упаковка (1) 276,13 Экономия: -11,13 грн 265,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 23 мин График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 14 Всего: упаковка (2) 267,20 Экономия: -33,84 грн 233,36 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 23 мин График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13 Всего: упаковка (1) 271,44 Экономия: -37,06 грн 234,38 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 23 мин График работы Львов, ул. Огиенко Ивана, 20 Всего: упаковка (1) 279,42 Экономия: -25,55 грн 253,87 грн Забронировать