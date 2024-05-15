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INTERAPOTHEK ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 500 мл против перхоти - Харьков (765914) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
281,06
Экономия: -35,14 грн
245,92 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
224,15
Экономия: -44,37 грн
179,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
273,03
Экономия: -8,03 грн
265,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
276,13
Экономия: -11,13 грн
265,00 грн
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
279,60
Экономия: -14,60 грн
265,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (2)
245,57
Экономия: -37,66 грн
207,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
272,99
Экономия: -36,55 грн
236,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
267,59
Экономия: -29,09 грн
238,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
271,44
Экономия: -37,06 грн
234,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
267,20
Экономия: -33,84 грн
233,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
279,42
Экономия: -25,55 грн
253,87 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом