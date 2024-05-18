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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ АРОМАТИЧЕСКИЙ "ПРИ НАСМОРКЕ И ГАЙМОРИТЕ" спрей 10 мл - Запорожье (372436) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
115,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
110,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
Всего: упаковка (1)
112,07 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -2,43 грн
78,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
108,50
Экономия: -16,41 грн
92,09 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (2)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (2)
103,50
Экономия: -3,10 грн
100,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 103
Всего: упаковка (1)
103,99
Экономия: -11,90 грн
92,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (1)
111,50
Экономия: -19,41 грн
92,09 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -3,12 грн
100,88 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -3,12 грн
100,88 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
112,45
Экономия: -0,53 грн
111,92 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -3,10 грн
100,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (1)
118,50
Экономия: -26,41 грн
92,09 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
134,10
Экономия: -34,20 грн
99,90 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -8,40 грн
96,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -3,10 грн
100,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
Всего: упаковка (1)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
109,99
Экономия: -17,90 грн
92,09 грн