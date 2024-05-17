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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ АРОМАТИЧЕСКИЙ "ПРИ НАСМОРКЕ И ГАЙМОРИТЕ" спрей 10 мл - Львов (372436) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
112,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (3)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
69,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (4)
112,27 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
112,51
Экономия: -1,17 грн
111,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
68,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
69,44 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
133,85
Экономия: -4,02 грн
129,83 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
133,85
Экономия: -4,02 грн
129,83 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
112,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (1)
115,43
Экономия: -0,03 грн
115,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Радехов, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
112,31 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: упаковка (3)
111,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А
Всего: упаковка (1)
115,88
Экономия: -0,33 грн
115,55 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (1)
114,55
Экономия: -0,25 грн
114,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Сивецкая, 1
Всего: упаковка (1)
115,67
Экономия: -1,05 грн
114,62 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Калуш, ул. Каракая, 25
Всего: упаковка (1)
112,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брошнив-Осада, ул. 22-го Января, 94-А
Всего: упаковка (1)
112,66 грн