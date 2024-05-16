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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ АРОМАТИЧЕСКИЙ "ПРИ НАСМОРКЕ И ГАЙМОРИТЕ" спрей 10 мл - Киев (372436) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -8,40 грн
96,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
134,10
Экономия: -34,20 грн
99,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (1)
118,50
Экономия: -26,41 грн
92,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
109,99
Экономия: -17,90 грн
92,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -3,10 грн
100,40 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -3,12 грн
100,88 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
110,74
Экономия: -0,12 грн
110,62 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -3,12 грн
100,88 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
Всего: упаковка (1)
133,85
Экономия: -4,02 грн
129,83 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (2)
97,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (1)
115,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
Всего: упаковка (1)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -3,10 грн
100,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вишневое, ул. Святошинская, 38
Всего: упаковка (1)
115,50
Экономия: -23,41 грн
92,09 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -3,10 грн
100,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
Всего: упаковка (2)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (2)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (2)
103,50
Экономия: -3,10 грн
100,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (2)
103,50
Экономия: -3,10 грн
100,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Иванков, ул. Ватутина, 32
Всего: упаковка (2)
93,60
Экономия: -2,81 грн
90,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (1)
111,50
Экономия: -19,41 грн
92,09 грн