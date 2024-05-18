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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБИЙ КАМЕНЬ С САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл - Запорожье (360861) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
51,81
Экономия: -6,23 грн
45,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
47,92
Экономия: -2,62 грн
45,30 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -10,00 грн
60,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
53,20
Экономия: -10,91 грн
42,29 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
48,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
48,90
Экономия: -6,07 грн
42,83 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
45,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
47,79
Экономия: -2,68 грн
45,11 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
46,52
Экономия: -2,37 грн
44,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
47,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
45,30
Экономия: -1,70 грн
43,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
49,23
Экономия: -3,20 грн
46,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
50,86
Экономия: -7,03 грн
43,83 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -10,00 грн
60,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
48,38
Экономия: -2,35 грн
46,03 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
49,73
Экономия: -4,61 грн
45,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
46,97
Экономия: -1,97 грн
45,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
47,27
Экономия: -1,97 грн
45,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
47,66
Экономия: -4,69 грн
42,97 грн