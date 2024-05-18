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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛИЦА "ДЕМОСКИН" 50 мл - Запорожье (356961) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
208,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
245,81
Экономия: -41,53 грн
204,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
225,31
Экономия: -38,24 грн
187,07 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
173,19 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
208,20 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
199,16 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
208,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
208,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
224,76
Экономия: -17,75 грн
207,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
169,77 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
208,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
208,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
208,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
208,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
221,91
Экономия: -17,65 грн
204,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
220,22
Экономия: -30,74 грн
189,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
208,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
208,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
208,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
208,20 грн