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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "DR.SANTE CANNABIS HAIR" туба 200 мл - Запорожье (702418) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
120,48
Экономия: -5,53 грн
114,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
122,41
Экономия: -7,46 грн
114,95 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
115,46
Экономия: -9,15 грн
106,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
120,85
Экономия: -5,90 грн
114,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (1)
122,21
Экономия: -7,26 грн
114,95 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
117,56
Экономия: -4,90 грн
112,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
118,06
Экономия: -5,40 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
Всего: упаковка (1)
120,42
Экономия: -5,47 грн
114,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
119,31
Экономия: -4,36 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
119,25
Экономия: -4,30 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
119,04
Экономия: -6,38 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (1)
120,46
Экономия: -5,51 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
119,98
Экономия: -7,32 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
133,95
Экономия: -7,65 грн
126,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
170,17
Экономия: -17,15 грн
153,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
150,81
Экономия: -24,05 грн
126,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
147,56
Экономия: -19,67 грн
127,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
133,90
Экономия: -19,34 грн
114,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
128,32
Экономия: -13,48 грн
114,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
138,01
Экономия: -18,15 грн
119,86 грн