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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "DR.SANTE CANNABIS HAIR" туба 200 мл - Одесса (702418) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
145,67
Экономия: -16,45 грн
129,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
142,93
Экономия: -23,88 грн
119,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (1)
134,21
Экономия: -18,51 грн
115,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (2)
126,53
Экономия: -10,85 грн
115,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
153,25
Экономия: -23,88 грн
129,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 30-А
Всего: упаковка (1)
150,31
Экономия: -20,61 грн
129,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
Всего: упаковка (1)
165,93
Экономия: -26,34 грн
139,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
170,36
Экономия: -31,41 грн
138,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
138,01
Экономия: -18,15 грн
119,86 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
Всего: упаковка (1)
133,82
Экономия: -14,25 грн
119,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
119,98
Экономия: -7,32 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (1)
120,46
Экономия: -5,51 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
119,04
Экономия: -6,38 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
119,25
Экономия: -4,30 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
Всего: упаковка (1)
120,42
Экономия: -5,47 грн
114,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
119,31
Экономия: -4,36 грн
114,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
118,06
Экономия: -5,40 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
117,56
Экономия: -4,90 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (1)
122,21
Экономия: -7,26 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
120,85
Экономия: -5,90 грн
114,95 грн