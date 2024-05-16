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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "DR.SANTE CANNABIS HAIR" туба 200 мл - Киев (702418) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (2)
138,75
Экономия: -15,55 грн
123,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
132,79
Экономия: -18,23 грн
114,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
149,49
Экономия: -21,60 грн
127,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
148,46
Экономия: -21,70 грн
126,76 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
166,95
Экономия: -13,93 грн
153,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
125,88
Экономия: -11,04 грн
114,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
122,74
Экономия: -7,79 грн
114,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
118,00
Экономия: -5,34 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
119,45
Экономия: -6,79 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
119,34
Экономия: -6,68 грн
112,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
120,27
Экономия: -5,32 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (1)
119,20
Экономия: -4,25 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
116,72
Экономия: -4,06 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
120,12
Экономия: -5,17 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (1)
119,80
Экономия: -4,85 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
Всего: упаковка (1)
122,95
Экономия: -8,00 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
118,29
Экономия: -11,98 грн
106,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
136,79
Экономия: -16,93 грн
119,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
Всего: упаковка (1)
167,06
Экономия: -27,47 грн
139,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
164,95
Экономия: -26,00 грн
138,95 грн