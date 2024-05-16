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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС серии "DR.SANTE CANNABIS HAIR" туба 200 мл - Харьков (702418) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (1)
125,52
Экономия: -10,68 грн
114,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
165,72
Экономия: -12,70 грн
153,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
147,74
Экономия: -19,85 грн
127,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
145,71
Экономия: -18,95 грн
126,76 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
134,23
Экономия: -19,67 грн
114,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
119,38
Экономия: -4,43 грн
114,95 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (2)
140,44
Экономия: -17,24 грн
123,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
122,94
Экономия: -7,99 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
Всего: упаковка (1)
120,23
Экономия: -5,28 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
115,30
Экономия: -8,99 грн
106,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (1)
117,37
Экономия: -4,71 грн
112,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (1)
117,05
Экономия: -4,39 грн
112,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
119,12
Экономия: -4,17 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
Всего: упаковка (1)
120,79
Экономия: -5,84 грн
114,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
118,48
Экономия: -5,82 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
119,70
Экономия: -4,75 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
117,01
Экономия: -4,35 грн
112,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
Всего: упаковка (1)
118,43
Экономия: -3,48 грн
114,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (1)
137,61
Экономия: -17,75 грн
119,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
167,58
Экономия: -28,63 грн
138,95 грн