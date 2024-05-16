К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 19:30 График работы Ромны, ул. Руденко, 23 Всего: упаковка (1) 61,35 Экономия: -7,27 грн 54,08 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б Всего: упаковка (2) 63,00 Экономия: -8,01 грн 54,99 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Сумы, ул. Ковпака, 59/4 Всего: упаковка (1) 58,18 Экономия: -4,74 грн 53,44 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122 Всего: упаковка (2) 60,15 Экономия: -5,16 грн 54,99 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Сумы, просп. Победы, 115 Всего: упаковка (1) 58,51 Экономия: -6,92 грн 51,59 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Сумы, просп. Победы, 105 Всего: упаковка (2) 61,74 Экономия: -7,89 грн 53,85 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Сумы, ул. Британская, 41 Всего: упаковка (1) 63,67 Экономия: -8,68 грн 54,99 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1 Всего: упаковка (1) 60,94 Экономия: -5,30 грн 55,64 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1 Всего: упаковка (1) 63,65 Экономия: -9,86 грн 53,79 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ахтырка, пер. Харьковский, 2 Всего: упаковка (1) 64,78 Экономия: -5,91 грн 58,87 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А Всего: упаковка (2) 57,66 Экономия: -4,22 грн 53,44 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, просп. Небесной Сотни, 10 Всего: упаковка (1) 72,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г Всего: упаковка (1) 72,00 грн Забронировать