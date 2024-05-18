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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР серии "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА" "КРАПИВА ДВУДОМНАЯ И РЕПЕЙНОЕ МАСЛО" 300 мл для нормальных волос - Запорожье (348683) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
65,79
Экономия: -7,80 грн
57,99 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
71,02
Экономия: -8,60 грн
62,42 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
61,01
Экономия: -4,03 грн
56,98 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
61,48
Экономия: -5,17 грн
56,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
66,09
Экономия: -4,66 грн
61,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
73,26
Экономия: -10,70 грн
62,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
64,15
Экономия: -7,57 грн
56,58 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (1)
70,73
Экономия: -8,35 грн
62,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
75,24
Экономия: -12,54 грн
62,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
66,92
Экономия: -9,79 грн
57,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
68,25
Экономия: -3,36 грн
64,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
62,99
Экономия: -6,35 грн
56,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
62,73
Экономия: -4,65 грн
58,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -4,01 грн
76,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (2)
82,83
Экономия: -11,85 грн
70,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
60,44
Экономия: -4,57 грн
55,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -10,91 грн
62,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
59,82
Экономия: -2,84 грн
56,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
66,91
Экономия: -4,28 грн
62,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
70,19
Экономия: -7,95 грн
62,24 грн