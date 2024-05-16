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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР серии "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА" "КРАПИВА ДВУДОМНАЯ И РЕПЕЙНОЕ МАСЛО" 300 мл для нормальных волос - Киев (348683) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
60,00
Экономия: -4,80 грн
55,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -16,37 грн
51,13 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (2)
74,20
Экономия: -17,98 грн
56,22 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
68,48
Экономия: -5,53 грн
62,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
Всего: упаковка (1)
68,11
Экономия: -5,64 грн
62,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
71,54
Экономия: -9,12 грн
62,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
Всего: упаковка (1)
74,62
Экономия: -11,85 грн
62,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: упаковка (1)
70,59
Экономия: -7,77 грн
62,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
Всего: упаковка (1)
64,18
Экономия: -7,60 грн
56,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: упаковка (1)
66,18
Экономия: -3,78 грн
62,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, ул. Доценко, 10
Всего: упаковка (1)
65,65
Экономия: -8,66 грн
56,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
Всего: упаковка (1)
70,01
Экономия: -7,63 грн
62,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
Всего: упаковка (1)
64,24
Экономия: -7,60 грн
56,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
67,72
Экономия: -6,75 грн
60,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
72,04
Экономия: -7,25 грн
64,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
82,03
Экономия: -10,43 грн
71,60 грн