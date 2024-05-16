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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР серии "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА" "КРАПИВА ДВУДОМНАЯ И РЕПЕЙНОЕ МАСЛО" 300 мл для нормальных волос - Харьков (348683) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
64,10
Экономия: -5,23 грн
58,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (2)
81,59
Экономия: -6,94 грн
74,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
80,54
Экономия: -8,94 грн
71,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
72,34
Экономия: -7,55 грн
64,79 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/1
Всего: упаковка (1)
66,51
Экономия: -9,33 грн
57,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
70,42
Экономия: -7,68 грн
62,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
80,95
Экономия: -8,33 грн
72,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (1)
66,00
Экономия: -6,69 грн
59,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
67,21
Экономия: -5,13 грн
62,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
Всего: упаковка (1)
64,97
Экономия: -8,40 грн
56,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
77,72
Экономия: -6,12 грн
71,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: упаковка (2)
63,46
Экономия: -5,69 грн
57,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 105
Всего: упаковка (3)
63,67
Экономия: -7,03 грн
56,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 115
Всего: упаковка (1)
70,53
Экономия: -7,71 грн
62,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ковпака, 59/4
Всего: упаковка (1)
62,33
Экономия: -5,93 грн
56,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
62,98
Экономия: -6,67 грн
56,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (1)
82,31
Экономия: -10,00 грн
72,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
65,41
Экономия: -5,50 грн
59,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (2)
62,35
Экономия: -5,95 грн
56,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
69,13
Экономия: -8,16 грн
60,97 грн