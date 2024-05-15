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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР серии "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА" "КРАПИВА ДВУДОМНАЯ И РЕПЕЙНОЕ МАСЛО" 300 мл для нормальных волос - Днепр (Днепропетровск) (348683) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
65,41
Экономия: -5,50 грн
59,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
65,13
Экономия: -8,49 грн
56,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
68,40
Экономия: -5,77 грн
62,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
61,87
Экономия: -4,89 грн
56,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -8,62 грн
62,38 грн
Социальный проект благодия
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
66,87
Экономия: -4,24 грн
62,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
65,22
Экономия: -3,79 грн
61,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (1)
82,31
Экономия: -10,00 грн
72,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
70,08
Экономия: -5,19 грн
64,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
76,18
Экономия: -13,48 грн
62,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
80,57
Экономия: -3,58 грн
76,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (2)
82,31
Экономия: -11,33 грн
70,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
61,68
Экономия: -3,60 грн
58,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
61,53
Экономия: -4,55 грн
56,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
72,38
Экономия: -9,96 грн
62,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (2)
62,35
Экономия: -5,95 грн
56,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
74,09
Экономия: -11,04 грн
63,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
65,36
Экономия: -7,37 грн
57,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
60,68
Экономия: -4,37 грн
56,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (2)
60,07
Экономия: -3,87 грн
56,20 грн