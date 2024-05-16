К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, пер. Парусный, 18-Л Всего: упаковка (1) 78,82 Экономия: -5,10 грн 73,72 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б Всего: упаковка (1) 84,23 Экономия: -10,14 грн 74,09 грн Забронировать

Медпрепараты Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Николаев, просп. Богоявленский, 35-А Всего: упаковка (1) 75,40 Экономия: -3,73 грн 71,67 грн Забронировать