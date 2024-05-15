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БАЛЬЗАМ 911 "ПОСЛЕ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ" 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (350460) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
79,99
Экономия: -6,27 грн
73,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
82,09
Экономия: -8,00 грн
74,09 грн
В других городах:
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
Всего: упаковка (1)
75,56
Экономия: -3,89 грн
71,67 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом