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БАЛЬЗАМ 911 "ПОСЛЕ ОЖОГОВ" 100 мл - Одесса (350456) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
104,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
92,77 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
96,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
87,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (2)
96,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
96,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
102,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
91,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (2)
97,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
104,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
87,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (2)
96,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
96,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (2)
96,36 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (2)
96,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 7/9-Н
Всего: упаковка (2)
87,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
96,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Березанка, ул. Суворова, 85-А
Всего: упаковка (2)
96,29 грн