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БАЛЬЗАМ 911 "ПОСЛЕ ОЖОГОВ" 100 мл - Львов (350456) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
104,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (2)
87,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (3)
87,39 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (2)
91,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
96,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
87,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (2)
87,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (3)
96,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (2)
92,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (1)
90,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Мицкевича, 3-А
Всего: упаковка (2)
96,14 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: упаковка (1)
87,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 24
Всего: упаковка (2)
92,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (2)
92,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всего: упаковка (3)
87,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (4)
87,39 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (1)
87,39 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (2)
96,13 грн