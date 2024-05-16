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БАЛЬЗАМ 911 "ПОСЛЕ ОЖОГОВ" 100 мл - Харьков (350456) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
91,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
98,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
92,60 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
97,41 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
92,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
92,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
93,34 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
87,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
91,95 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (2)
90,01 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
96,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
96,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
93,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
93,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (1)
92,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
98,35 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
97,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
92,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (6)
96,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
91,97 грн