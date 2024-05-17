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KROK MED ПЯТОЧНАЯ ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ХОДЬБЫ 75 мл - Запорожье (318094) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
111,29
Экономия: -8,36 грн
102,93 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
136,35
Экономия: -23,23 грн
113,12 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
103,18 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
109,00
Экономия: -18,00 грн
91,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
108,93 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
109,00
Экономия: -18,00 грн
91,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
111,91
Экономия: -4,91 грн
107,00 грн
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
127,31
Экономия: -28,82 грн
98,49 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
101,71
Экономия: -10,80 грн
90,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
111,43
Экономия: -8,99 грн
102,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
116,86
Экономия: -25,91 грн
90,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
113,26
Экономия: -10,82 грн
102,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
107,29
Экономия: -6,39 грн
100,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
108,77
Экономия: -5,92 грн
102,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
119,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
108,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
126,56
Экономия: -24,38 грн
102,18 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
117,00
Экономия: -26,00 грн
91,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
106,04
Экономия: -7,53 грн
98,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
114,87
Экономия: -11,52 грн
103,35 грн