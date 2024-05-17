Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногKROK MED ПЯТОЧНАЯ ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ХОДЬБЫЦены в аптеках

KROK MED ПЯТОЧНАЯ ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ХОДЬБЫ 75 мл - Одесса (318094) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
85,27 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
114,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
128,04
Экономия: -31,12 грн
96,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
99,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
117,95
Экономия: -22,45 грн
95,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
99,40 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
101,89
Экономия: -4,99 грн
96,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
106,49
Экономия: -10,99 грн
95,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
108,86
Экономия: -9,49 грн
99,37 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
98,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
125,58
Экономия: -3,68 грн
121,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
85,64 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
89,63 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
112,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
104,23
Экономия: -6,23 грн
98,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
96,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
99,11
Экономия: -5,11 грн
94,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
95,69 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
100,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
112,99
Экономия: -17,33 грн
95,66 грн