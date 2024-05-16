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KROK MED ПЯТОЧНАЯ ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ХОДЬБЫ 75 мл - Киев (318094) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 620 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
109,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
91,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
119,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
131,50
Экономия: -36,10 грн
95,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
89,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
120,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
108,97 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
151,40
Экономия: -36,75 грн
114,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
111,33
Экономия: -14,09 грн
97,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
119,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (5)
104,18 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
114,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
109,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
111,86
Экономия: -13,59 грн
98,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
100,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
97,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
96,88
Экономия: -3,75 грн
93,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
126,24
Экономия: -29,05 грн
97,19 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
106,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
132,85
Экономия: -3,99 грн
128,86 грн