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KROK MED ПЯТОЧНАЯ ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ПРИ ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ХОДЬБЫ 75 мл - Харьков (318094) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
114,55 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
90,58 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
111,80
Экономия: -10,57 грн
101,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
119,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
109,28 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
97,15
Экономия: -3,55 грн
93,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
108,84 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (9)
109,43 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
109,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
108,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 20 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
114,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
127,50
Экономия: -16,47 грн
111,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
119,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
103,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
109,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
120,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
108,80
Экономия: -8,14 грн
100,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 20 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
119,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (8)
106,71 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
106,77 грн