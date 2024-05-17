Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногKROK MED АНТИ МОЗОЛИН БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ОТ МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМЦены в аптеках

KROK MED АНТИ МОЗОЛИН БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ОТ МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ 75 мл - Запорожье (318097) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
102,88
Экономия: -4,98 грн
97,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
95,18 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
107,00
Экономия: -20,00 грн
87,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
100,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
117,14
Экономия: -13,22 грн
103,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
95,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
106,53
Экономия: -19,63 грн
86,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
93,50
Экономия: -3,50 грн
90,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
103,01
Экономия: -5,11 грн
97,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
90,62
Экономия: -4,62 грн
86,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
89,26
Экономия: -3,36 грн
85,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
118,27
Экономия: -18,61 грн
99,66 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
116,28
Экономия: -18,23 грн
98,05 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
98,51
Экономия: -6,69 грн
91,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
98,81
Экономия: -5,91 грн
92,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
103,77
Экономия: -5,72 грн
98,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
106,47
Экономия: -14,65 грн
91,82 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
116,87
Экономия: -24,96 грн
91,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
116,56
Экономия: -17,95 грн
98,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
116,30
Экономия: -21,86 грн
94,44 грн