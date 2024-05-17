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KROK MED АНТИ МОЗОЛИН БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ОТ МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ 75 мл - Одесса (318097) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
89,51
Экономия: -3,28 грн
86,23 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
123,50 грн
Аптекарь
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Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
114,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
123,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
103,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (3)
118,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
108,49
Экономия: -16,66 грн
91,83 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (2)
106,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
117,77
Экономия: -25,83 грн
91,94 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
103,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
108,73
Экономия: -16,86 грн
91,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
96,42
Экономия: -4,49 грн
91,93 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
103,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
91,58
Экономия: -2,68 грн
88,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
77,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
76,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
119,12
Экономия: -16,13 грн
102,99 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
113,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
118,09
Экономия: -28,06 грн
90,03 грн