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KROK MED АНТИ МОЗОЛИН БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ОТ МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ 75 мл - Киев (318097) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 548 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
111,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
85,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
110,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
85,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
102,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
110,99 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
139,60
Экономия: -33,86 грн
105,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
111,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
111,04 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
139,60
Экономия: -33,86 грн
105,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
100,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
103,41
Экономия: -11,50 грн
91,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
92,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
82,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
87,66
Экономия: -3,40 грн
84,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
115,99
Экономия: -25,31 грн
90,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
139,60
Экономия: -33,86 грн
105,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
102,66
Экономия: -4,76 грн
97,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
77,46 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
85,18 грн