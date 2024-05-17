Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногKROK MED АНТИ ЗАПАХ И ПОТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ АНТИПЕРСПИРАНТ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМЦены в аптеках

KROK MED АНТИ ЗАПАХ И ПОТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ АНТИПЕРСПИРАНТ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ 75 мл - Запорожье (318099) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
79,99
Экономия: -3,51 грн
76,48 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
88,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
87,16
Экономия: -3,26 грн
83,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
78,73
Экономия: -4,01 грн
74,72 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
92,56 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
88,14
Экономия: -3,24 грн
84,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
100,94
Экономия: -14,08 грн
86,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
86,51
Экономия: -3,61 грн
82,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
102,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
79,63
Экономия: -3,73 грн
75,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
86,30
Экономия: -4,40 грн
81,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (2)
96,97 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
88,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
99,08 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
82,33
Экономия: -4,12 грн
78,21 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
97,55 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
96,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
76,72
Экономия: -3,46 грн
73,26 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
89,97
Экономия: -3,09 грн
86,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
85,01
Экономия: -5,11 грн
79,90 грн