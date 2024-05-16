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KROK MED АНТИ ЗАПАХ И ПОТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ АНТИПЕРСПИРАНТ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ 75 мл - Киев (318099) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 348 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
89,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
102,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
89,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
96,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
87,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (5)
93,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
109,86
Экономия: -26,62 грн
83,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
107,70
Экономия: -21,03 грн
86,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
119,20
Экономия: -3,58 грн
115,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
94,37
Экономия: -4,37 грн
90,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
82,57
Экономия: -6,13 грн
76,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
86,80 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (2)
92,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хорива, 17
Всего: упаковка (1)
76,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
76,62 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (1)
90,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
114,15
Экономия: -3,42 грн
110,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
82,78
Экономия: -4,74 грн
78,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
88,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
80,26
Экономия: -4,46 грн
75,80 грн