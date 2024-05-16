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АРТИЗИ (ARTEASY CREAM СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ) крем 50 мл - Харьков (342088) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
257,87
Экономия: -27,31 грн
230,56 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
248,19
Экономия: -27,98 грн
220,21 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
271,90
Экономия: -46,75 грн
225,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
258,06
Экономия: -27,29 грн
230,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
258,95
Экономия: -33,59 грн
225,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
278,05
Экономия: -47,67 грн
230,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
259,44
Экономия: -28,75 грн
230,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
248,46
Экономия: -19,65 грн
228,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
249,83
Экономия: -23,52 грн
226,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
256,44
Экономия: -26,46 грн
229,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
266,57
Экономия: -36,28 грн
230,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (2)
272,43
Экономия: -34,13 грн
238,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (2)
275,91
Экономия: -37,47 грн
238,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (10)
279,80
Экономия: -50,29 грн
229,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
272,54
Экономия: -42,55 грн
229,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
259,72
Экономия: -28,82 грн
230,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (20)
272,93
Экономия: -46,24 грн
226,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
258,69
Экономия: -25,06 грн
233,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
272,47
Экономия: -34,07 грн
238,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
319,80
Экономия: -85,80 грн
234,00 грн