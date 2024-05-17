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KROK MED АНТИТРЕЩИНЫ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ, РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ 75 мл - Запорожье (318096) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
120,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
116,54
Экономия: -16,78 грн
99,76 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -5,60 грн
96,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
109,63 грн
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
108,90 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
103,19 грн
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
115,82
Экономия: -17,97 грн
97,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
111,43
Экономия: -11,71 грн
99,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
128,45
Экономия: -28,68 грн
99,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
113,26
Экономия: -13,54 грн
99,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
97,82
Экономия: -5,82 грн
92,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
128,73
Экономия: -29,02 грн
99,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
115,14
Экономия: -15,46 грн
99,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
106,04
Экономия: -9,01 грн
97,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
101,04
Экономия: -6,04 грн
95,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
113,10
Экономия: -13,42 грн
99,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
103,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
127,20
Экономия: -29,32 грн
97,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
126,58
Экономия: -26,83 грн
99,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
102,75
Экономия: -5,85 грн
96,90 грн