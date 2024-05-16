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KROK MED АНТИТРЕЩИНЫ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ, РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ 75 мл - Киев (318096) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 585 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (7)
103,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
85,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
120,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
85,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
103,25 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
151,40
Экономия: -36,75 грн
114,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
116,59
Экономия: -15,28 грн
101,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (4)
109,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (2)
109,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
111,86
Экономия: -18,74 грн
93,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
93,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
99,15
Экономия: -3,84 грн
95,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
109,67
Экономия: -17,35 грн
92,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
139,55
Экономия: -4,19 грн
135,36 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
151,40
Экономия: -36,75 грн
114,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
85,31 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
84,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
126,95
Экономия: -10,98 грн
115,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
99,67
Экономия: -5,47 грн
94,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (3)
92,40 грн