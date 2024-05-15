Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногKROK MED АНТИТРЕЩИНЫ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ, РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМЦены в аптеках

KROK MED АНТИТРЕЩИНЫ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ, РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ЭФФЕКТОМ 75 мл - Харьков (318096) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
89,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
110,90
Экономия: -21,49 грн
89,41 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
120,62 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
109,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
115,10
Экономия: -14,10 грн
101,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
109,14 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
108,71 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
120,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
108,86 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
119,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
103,54
Экономия: -4,54 грн
99,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
116,33 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
120,57 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
120,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
108,80
Экономия: -11,89 грн
96,91 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
101,03 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (7)
102,65 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
103,18 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
102,96 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (2)
109,56 грн