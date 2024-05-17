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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаEUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ 30Цены в аптеках

EUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ 30 200 мл - Запорожье (316471) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
649,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
665,09
Экономия: -77,52 грн
587,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
581,76
Экономия: -45,45 грн
536,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
660,76
Экономия: -114,52 грн
546,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
671,51
Экономия: -101,74 грн
569,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
663,75
Экономия: -54,56 грн
609,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
674,94
Экономия: -65,75 грн
609,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
576,06
Экономия: -37,67 грн
538,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
611,62
Экономия: -41,70 грн
569,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
671,64
Экономия: -106,96 грн
564,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
657,01
Экономия: -40,19 грн
616,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
582,88
Экономия: -44,66 грн
538,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
676,28
Экономия: -75,35 грн
600,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
593,95
Экономия: -42,03 грн
551,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
522,08
Экономия: -47,67 грн
474,41 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
600,50
Экономия: -73,91 грн
526,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
656,76
Экономия: -81,91 грн
574,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (1)
649,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
657,39
Экономия: -64,73 грн
592,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
664,83
Экономия: -72,17 грн
592,66 грн