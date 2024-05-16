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Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для телаEUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ 30Цены в аптеках

EUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ 30 200 мл - Киев (316471) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
649,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
550,88
Экономия: -93,43 грн
457,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
671,70
Экономия: -116,56 грн
555,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
623,56
Экономия: -87,43 грн
536,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
658,54
Экономия: -103,40 грн
555,14 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (6)
686,80
Экономия: -20,60 грн
666,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
605,04
Экономия: -78,82 грн
526,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
641,50
Экономия: -103,73 грн
537,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
579,84
Экономия: -42,25 грн
537,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
649,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
597,20
Экономия: -17,92 грн
579,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (2)
649,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
609,80
Экономия: -71,12 грн
538,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
649,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
673,29
Экономия: -95,89 грн
577,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
679,08
Экономия: -123,94 грн
555,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
665,09
Экономия: -109,95 грн
555,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
659,68
Экономия: -104,54 грн
555,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
679,08
Экономия: -125,85 грн
553,23 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
686,80
Экономия: -20,60 грн
666,20 грн