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EUCERIN СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СПРЕЙ С ФАКТОРОМ УФ-ЗАЩИТЫ 30 200 мл - Харьков (316471) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
660,00
Экономия: -68,61 грн
591,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
598,57
Экономия: -67,48 грн
531,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
628,32
Экономия: -90,72 грн
537,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
600,50
Экономия: -63,49 грн
537,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
669,98
Экономия: -114,84 грн
555,14 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
590,19
Экономия: -55,82 грн
534,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
668,20
Экономия: -83,17 грн
585,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
590,63
Экономия: -57,08 грн
533,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
611,62
Экономия: -78,47 грн
533,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
593,85
Экономия: -58,71 грн
535,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (1)
669,86
Экономия: -77,20 грн
592,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
665,41
Экономия: -90,56 грн
574,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
577,03
Экономия: -50,37 грн
526,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
669,60
Экономия: -67,40 грн
602,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
601,81
Экономия: -68,26 грн
533,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
657,84
Экономия: -102,70 грн
555,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
580,43
Экономия: -46,74 грн
533,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
669,67
Экономия: -84,64 грн
585,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
593,80
Экономия: -57,51 грн
536,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
604,16
Экономия: -70,65 грн
533,51 грн