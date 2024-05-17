Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниEUCERIN ДермоКапиляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯЦены в аптеках

EUCERIN ДермоКапиляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 250 мл - Запорожье (316485) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
412,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
421,50
Экономия: -49,13 грн
372,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
366,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
420,89
Экономия: -33,10 грн
387,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
424,04
Экономия: -73,80 грн
350,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
424,64
Экономия: -37,50 грн
387,14 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
418,76
Экономия: -68,52 грн
350,24 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
425,57
Экономия: -38,17 грн
387,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
436,98
Экономия: -49,29 грн
387,69 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
420,65
Экономия: -34,58 грн
386,07 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
442,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
422,79
Экономия: -35,79 грн
387,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
322,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
389,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
479,00
Экономия: -102,57 грн
376,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
415,98
Экономия: -50,06 грн
365,92 грн
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
391,00
Экономия: -65,00 грн
326,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
388,01
Экономия: -45,07 грн
342,94 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
427,74
Экономия: -54,88 грн
372,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
398,06 грн