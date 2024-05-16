Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниEUCERIN ДермоКапиляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯЦены в аптеках

EUCERIN ДермоКапиляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 250 мл - Львов (316485) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
322,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
322,55 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
415,32
Экономия: -78,26 грн
337,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
423,59
Экономия: -86,53 грн
337,06 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
412,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
412,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
412,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
412,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
418,39
Экономия: -81,33 грн
337,06 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
352,20 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
352,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
412,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
322,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
322,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
381,94
Экономия: -31,53 грн
350,41 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
342,00 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
444,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
322,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (2)
322,55 грн