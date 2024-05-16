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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниEUCERIN ДермоКапиляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯЦены в аптеках

EUCERIN ДермоКапиляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 250 мл - Киев (316485) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 374 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
412,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
390,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
322,55 грн
Аптека 9-1-1
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Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
389,30 грн
Подорожник
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Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (4)
412,00 грн
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
322,55 грн
Аптека оптовых цен
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Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
390,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
387,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
376,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
423,67
Экономия: -54,73 грн
368,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (4)
410,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
444,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
425,69
Экономия: -42,45 грн
383,24 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
326,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
377,32
Экономия: -14,62 грн
362,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
417,35
Экономия: -73,16 грн
344,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
435,45
Экономия: -13,06 грн
422,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
389,97
Экономия: -18,07 грн
371,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (3)
322,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 25 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (2)
366,90 грн