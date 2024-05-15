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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниEUCERIN ДермоКапиляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯЦены в аптеках

EUCERIN ДермоКапиляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 250 мл - Харьков (316485) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
322,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (16)
395,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
397,31
Экономия: -14,51 грн
382,80 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
395,91 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
396,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
392,95 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
335,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
421,65
Экономия: -52,68 грн
368,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
422,02
Экономия: -54,99 грн
367,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (7)
389,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
393,56 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
390,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
389,19 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
394,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
425,04
Экономия: -56,59 грн
368,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
422,26
Экономия: -53,63 грн
368,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
391,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (1)
393,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
392,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
386,05 грн