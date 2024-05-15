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Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниEUCERIN ДермоКапиляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯЦены в аптеках

EUCERIN ДермоКапиляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 250 мл - Днепр (Днепропетровск) (316485) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
425,29
Экономия: -72,91 грн
352,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
422,87
Экономия: -70,49 грн
352,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
423,96
Экономия: -47,46 грн
376,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
416,90
Экономия: -45,97 грн
370,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
416,94
Экономия: -79,88 грн
337,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
421,86
Экономия: -84,80 грн
337,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
427,50
Экономия: -24,50 грн
403,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
441,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
335,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
421,50
Экономия: -70,34 грн
351,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
429,76
Экономия: -60,48 грн
369,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
419,85
Экономия: -82,79 грн
337,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
335,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
341,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
430,77
Экономия: -86,91 грн
343,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
370,69
Экономия: -26,83 грн
343,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (2)
412,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
388,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
413,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
431,13
Экономия: -47,72 грн
383,41 грн