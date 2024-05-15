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EUCERIN АНТИПЕРСПИРАНТ РОЛИКОВЫЙ 48 ЧАСОВ ЗАЩИТЫ 50 мл - Харьков (316469) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (26)
356,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
385,37
Экономия: -56,30 грн
329,07 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
325,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
323,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
328,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
372,34
Экономия: -16,34 грн
356,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
345,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
367,57
Экономия: -57,46 грн
310,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
377,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
331,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
334,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
342,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
347,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
412,83
Экономия: -86,53 грн
326,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
356,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
328,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
357,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 58 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
321,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
395,78
Экономия: -66,39 грн
329,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
297,05 грн