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АЛТЕЙ ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 200 мл - Одесса (328225) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
698,48 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 15 мин
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
694,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 15 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
661,91
Экономия: -86,00 грн
575,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
706,36 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 15 мин
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
694,20 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (1)
634,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Днепр, просп. Героев, 45-Д
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
634,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
647,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
634,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 15 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
676,92 грн