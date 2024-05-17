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АЛТЕЙ ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 200 мл - Львов (328225) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
718,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
718,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
718,80 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
531,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
Всего: упаковка (1)
618,06 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26
Всего: упаковка (1)
720,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 36
Всего: упаковка (1)
618,06 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 96
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
Всего: упаковка (1)
720,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
720,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
676,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
634,98 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1)
720,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
626,17
Экономия: -50,33 грн
575,84 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
618,06 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (1)
606,29 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
618,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
Всего: упаковка (1)
634,98 грн