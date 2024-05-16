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АЛТЕЙ ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 200 мл - Харьков (328225) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
588,62 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
720,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
676,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
634,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
647,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
634,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 45-Д
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (1)
634,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
Всего: упаковка (1)
588,63 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
666,73 грн