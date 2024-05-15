Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаАЛТЕЙ ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙЦены в аптеках

АЛТЕЙ ДЕТСКИЙ КРЕМ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (349313) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
348,10
Экономия: -56,23 грн
291,87 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
336,45
Экономия: -26,46 грн
309,99 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
334,08 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
335,32 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
291,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
291,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
334,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
342,54
Экономия: -47,59 грн
294,95 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (2)
334,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
Всего: упаковка (1)
346,69
Экономия: -31,45 грн
315,24 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
332,99 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
333,93 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
333,91 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
336,10 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
333,95 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
336,45 грн
Дешево
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
336,28 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (5)
335,72 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (2)
294,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
334,73 грн