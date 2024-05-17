Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеАЛТЕЙ ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦАЦены в аптеках

АЛТЕЙ ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл - Львов (328221) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
435,13
Экономия: -71,96 грн
363,17 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
449,25 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
450,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
350,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (2)
450,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
422,83
Экономия: -30,02 грн
392,81 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (1)
450,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (2)
350,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
433,30
Экономия: -37,14 грн
396,16 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
390,18
Экономия: -23,20 грн
366,98 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Карпенко, 10
Всего: упаковка (1)
449,25 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
449,25 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (1)
331,95 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (2)
450,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
331,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
367,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 19
Всего: упаковка (1)
459,93
Экономия: -64,33 грн
395,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
439,26 грн